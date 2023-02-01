

«Сеть солидарности» обратилась к Минздраву Грузии с призывом повысить зарплату медсестрам

01.02.2023 14:06





Сегодня, 1 февраля, представители организации «Сеть солидарности» направили в Минздрав Грузии письмо с призывом повысить оклады медицинских сестер, а также установить минимальную заработную плату для медсестер и фельдшеров.



«Мне приходилось работать на двух работах по 24 часа в сутки, и я была очень загружена. Зарплата была минимальной, 400-500 лари. Для медсестры этого мало, к сожалению», — сказала «Netgazeti» медсестра Натия Маградзе.



По ее словам, с одной работы она уже уволилась по причине несоответствующей оплаты труда, и сейчас продолжает работать в кардио-реанимационном отделении одной из клиник.



«[В мои обязанности входит] мониторинг пациента, исполнение назначений, наблюдение и многое другое… Вы должны 24 часа в сутки, быть на контроле, чтобы вести за наблюдение пациентом», — рассказал нам Маградзе.



С 1 января 2023 года государство установило минимальную часовую заработную плату врачей и медсестер, в соответствии с которой минимальная заработная плата врачей была установлена в размере 7 лари в час (в среднем 1,260 лари в месяц), а медсестер в размере 4,4 лари в час (в среднем 792 лари в месяц).



По данным Минздрава, к 2025 году минимальная зарплата медсестры составит 5,6 лари в час.



Директор «Сети солидарности» Софо Джапаридзе отмечает, что в этом вопросе наблюдается прогресс, хотя и недостаточный. С другой стороны, она подчеркивает, что для других медицинских работников, включая медсестер и фельдшеров, необходимо установить минимальную заработную плату.



«На самом деле, эти бизнесы ничего не делают, если их к этому не принуждает правительство. У санитаров зарплата 140-160 лари. Прибавку дали только медсестрам и врачам, потому что их заставило государство, а медсестрам и ассистентам оставили прежнюю зарплату», — добавляет она.



Сообщается, что в случае отрицательного ответа от министерства, может быть объявлена забастовка.





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