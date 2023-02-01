|
|
|
«Сеть солидарности» обратилась к Минздраву Грузии с призывом повысить зарплату медсестрам
01.02.2023 14:06
Сегодня, 1 февраля, представители организации «Сеть солидарности» направили в Минздрав Грузии письмо с призывом повысить оклады медицинских сестер, а также установить минимальную заработную плату для медсестер и фельдшеров.
«Мне приходилось работать на двух работах по 24 часа в сутки, и я была очень загружена. Зарплата была минимальной, 400-500 лари. Для медсестры этого мало, к сожалению», — сказала «Netgazeti» медсестра Натия Маградзе.
По ее словам, с одной работы она уже уволилась по причине несоответствующей оплаты труда, и сейчас продолжает работать в кардио-реанимационном отделении одной из клиник.
«[В мои обязанности входит] мониторинг пациента, исполнение назначений, наблюдение и многое другое… Вы должны 24 часа в сутки, быть на контроле, чтобы вести за наблюдение пациентом», — рассказал нам Маградзе.
С 1 января 2023 года государство установило минимальную часовую заработную плату врачей и медсестер, в соответствии с которой минимальная заработная плата врачей была установлена в размере 7 лари в час (в среднем 1,260 лари в месяц), а медсестер в размере 4,4 лари в час (в среднем 792 лари в месяц).
По данным Минздрава, к 2025 году минимальная зарплата медсестры составит 5,6 лари в час.
Директор «Сети солидарности» Софо Джапаридзе отмечает, что в этом вопросе наблюдается прогресс, хотя и недостаточный. С другой стороны, она подчеркивает, что для других медицинских работников, включая медсестер и фельдшеров, необходимо установить минимальную заработную плату.
«На самом деле, эти бизнесы ничего не делают, если их к этому не принуждает правительство. У санитаров зарплата 140-160 лари. Прибавку дали только медсестрам и врачам, потому что их заставило государство, а медсестрам и ассистентам оставили прежнюю зарплату», — добавляет она.
Сообщается, что в случае отрицательного ответа от министерства, может быть объявлена забастовка.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна