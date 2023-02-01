

Тенгиз Цуладзе: У Михаила Саакашвили четвертая степень кахексии, характерная для пациентов с опухолями

01.02.2023 16:36





По словам член консилиума, созданного Народным защитником, Тенгиза Цуладзе у Михаила Саакашвили четвертая степень кахексии, характерная для пациентов с опухолями.



Как заявил Цуладзе на процессе по поводу отсрочки наказания третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания, кахексия – это не только голодание, она связана с такими заболеваниями, как обструктивная болезнь легких, рак, ревматоидный артрит.



«Кахексия — это не только голодание. Кахексия - это потеря веса и воспалительные маркеры. Если посмотреть кахексию в литературе, она связана с такими заболеваниями, как обструктивная болезнь легких, опухоль, ревматоидный артрит — заболеваниями, которых у этого пациента, кажется, нет, но если подойти по протоколу, в таких случаях используется подход критериев. По моему мнению, это вызвано не полностью голоданием, на это указывает усугубление анемии и лихорадка, которую мы не смогли объяснить.



Если подходить по критериям кахексии, то это четвертая степень, которая оценивается при опухолях и не оценивается при обычных заболеваниях. Кахексия четвертой степени – серьезная заявка, при опухолях имеет высокий показатель смертности – по медиане 4 месяца, т.е. максимум 8 месяцев, однако эти исследования в основном проведены на опухолях, а на других пациентах такого рода исследования не проводятся. Однако кахексия сама по себе очень тяжелая и, предположительно, резко коснется продолжительности его жизни», — сказал Тенгиз Цуладзе.





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