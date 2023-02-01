

Гвенетадзе: Годовая инфляция прошла пиковый период и имеет тенденцию к снижению

01.02.2023 16:39





«Годовая инфляция в Грузии прошла пиковый период и имеет тенденцию к снижению. В то же время, несмотря на снижение, инфляция по-прежнему превышает целевой показатель и в декабре составила 9,8%», — заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.



Как отметил Коба Гвенетадзе, с учетом существующей высокой неопределенности и факторов инфляционного риска, согласно текущему прогнозу, Национальный банк в течение года будет проводить жесткую денежно-кредитную политику.



«Положительные тенденции международных рынков дают нам основания для осторожного оптимизма, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией неопределенность по-прежнему высока, а существующие факторы риска влияют на инфляцию, в основном, в сторону роста.



Учитывая существующую высокую неопределенность и инфляционный риск, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции и согласно текущему прогнозу в течение года будет вести жесткую денежно-кредитную политику», — заявил Гвенетадзе.





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