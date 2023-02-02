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Опрос NDI: Поддержка ЕС возросла, что свидетельствует о приверженности населения евроинтеграции
02.02.2023 12:47
Согласно исследованию, опубликованному сегодня «Национальным демократическим институтом Америки» и «CRRC-Грузия», поддержка Евросоюза увеличилась до 81″%, что, по мнению авторов исследования, является доказательством того, что граждане Грузии по-прежнему привержены евроинтеграции.
«Однако, несмотря на такие стремления, для большинства населения правительство Грузии ничего не делает или делает недостаточно для вступления Грузии в Евросоюз», — отмечается в исследовании «Национального демократического института».
Похожая тенденция наблюдается и в отношении НАТО — большинство населения (73%) по-прежнему поддерживает членство Грузии в Североатлантическом альянсе.
«На фоне существующих экономических вызовов население Грузии больше всего беспокоит рост цен/инфляция, безработица, бедность и низкая заработная плата — другие вызовы даже близко не стоят к этому перечню проблем.
Каждый второй гражданин считает, что экономика Грузии находится в плохом состоянии, хотя большинство (51%) сомневаются, что правительство Грузии может решить экономические проблемы. Каждый пятый гражданин думает о выезде на работу за границу в ближайшие 12 месяцев», — говорится в исследовании NDI.
Согласно исследованию, число желающих уехать особенно велико в возрастной группе до 50 лет: почти каждый третий из них рассматривает возможность эмиграции.
Как отмечают авторы исследования, несмотря на 10%-ый рост положительной оценки деятельности правительства (с 41 до 51%), недовольство населения правящей и оппозиционной партиями возросло еще больше.
В исследовании отмечается, что NDI изучает общественное мнение, чтобы помочь заинтересованным сторонам понять и решить проблемы, волнующие граждан, на основе точных, непредвзятых и статистически достоверных данных.
«Цель исследования — способствовать формированию политики и управления, которые будут более адаптированы к потребностям населения», — отмечают авторы.
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