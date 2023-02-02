

NDI: 25% опрошенных назвали «Грузинскую мечту» наиболее близкой к их взглядам партией

02.02.2023 13:09





Согласно новому исследованию NDI, по сравнению с предыдущим опросом, еще больше людей считают, что ни одна партия в Грузии не представляет интересы народа.



На вопрос, считаете ли вы, что в Грузии есть хотя бы одна партия, выражающая ваши интересы, ответы распределились следующим образом: да — 31%; нет – 61%; не знаю — 6%; отказались отвечать — 3%. В исследовании августа 2022 г. ответы на этот же вопрос были следующими: да — 39%; нет – 56%; не знаю — 4%; отказались отвечать — 2%.



Согласно опросу, большинство граждан все еще политически не определились.



На вопрос — в Грузии много политических партий, какая партия ближе всего к вашим взглядам? — 39% говорят, что такой партии нет, 25% отвечают, что «Грузинская мечта»; отказались отвечать — 10%; не знаю — 7%; «Единое национальное движение» — 6%; другие партии – 13%.



По информации авторов исследования, данный отчет основан на результатах очного опроса взрослого населения Грузии, проведенного по всей стране с 3 по 20 декабря (за исключением оккупированных территорий). Проведенный в августе опрос включает в себя в общей сложности 2519 завершенных интервью. Средняя погрешность в исследовании составляет +/- 1,6%.







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