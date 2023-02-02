

«Каждый пятый гражданин Грузии подумывает об эмиграции» — опрос NDI

02.02.2023 13:12





Согласно новому исследованию NDI, каждый пятый гражданин Грузии думает об эмиграции. На вопрос, насколько вероятно, что они поедут работать за границу в ближайшие 12 месяцев, 20% респондентов ответили, что это ожидаемо.



Число желающих уехать особенно велико в возрастной группе до 50 лет. По данным авторов исследования, почти каждый третий из этой группы рассматривает возможность эмиграции.



Согласно исследованию NDI, в возрастной группе от 18 до 34 лет, чаще остальных, задумается об эмиграции. Об эмиграции думают 29% респондентов этой возрастной группы, в возрастной группе 35-54 года этот показатель составляет 26%.



Согласно тому же исследованию, каждый пятый гражданин Грузии является безработным. Большинство безработных говорят, что или вообще не могут найти работу, либо не находят работу с подходящей зарплатой.



Согласно опросу NDI, каждый второй респондент заявил, что за последние 6 месяцев был случай, когда у него не было денег на оплату коммунальных услуг, а каждый пятый сказал, что в их семье нет денег даже на еду.



Согласно опросу, большинство респондентов говорят, что сейчас у них такие же или меньшие финансовые возможности, чем пять лет назад.





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