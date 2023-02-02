

Число считающих, что Грузия движется в правильном направлении увеличилось на 14% — NDI

02.02.2023 13:21





Согласно другому совместному исследованию «Национально-демократического института» (NDI) и «Кавказского исследовательского ресурсного центра» (CRRC), по сравнению с июлем 2022 года число граждан, считающих, что страна движется в правильном направлении, в декабре увеличилось на 14%.



В июле этот показатель равнялся 23%, а в декабре 37% опрошенных заявили, что страна выбрала правильное направление.



В опросе также отмечается, что в основном позитивная оценка курса страны возросла среди сторонников «Грузинской мечты», а именно с 52% до 75%, при этом наиболее критично настроены жители Тбилиси и сторонники оппозиции.



В то же время уменьшилось и количество граждан, негативно оценивающих экономическое положение страны.



По данным опроса, в августе 2022 года 55% респондентов говорили, что экономика страны находится в «плохом состоянии», а в декабре эти данные снизились до 48%.



NDI провела очный опрос взрослого населения Грузии (кроме оккупированных территорий) с 3 по 20 декабря в рамках опроса общественного мнения. Опрос включал из 2 519 интервью, его погрешность составляет +/- 1,6%.





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