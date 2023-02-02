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Рейтинг правительства Грузии вырос на 10% — опрос NDI
02.02.2023 13:33
С прошлого года положительная оценка деятельности правительства возросла на 10%. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное CRRC по заказу NDI.
Согласно опросу, в декабре 2021 года 39% опрошенных граждан оценили работу правительства как хорошую, сейчас этот показатель составляет 51%.
Согласно опросу, оценка деятельности правительства в Тбилиси относительно низкая среди женщин и сторонников оппозиции.
Положительная оценка деятельности правительства возросла среди неопределившихся избирателей в малых городах и селах и средней возрастной группы. Положительный рейтинг правительства среди сторонников оппозиции вырос на 7%.
В то же время, согласно тому же исследованию, негативные оценки деятельности президента, премьер-министра и парламента снизились на 8-10%. Оценка деятельности премьер-министра относительно низкая в Тбилиси и среди сторонников оппозиции. Относительно невысока негативная оценка деятельности президента среди сторонников оппозиции. Наиболее критично парламент оценивают в Тбилиси и крупных городах, а также среди сторонников оппозиции.
NDI провела очный опрос взрослого населения Грузии (кроме оккупированных территорий) с 3 по 20 декабря в рамках опроса общественного мнения. Опрос включает из 2519 интервью, погрешность показателей составляет +/- 1,6%.
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