

61% граждан Грузии считают, что ни одна партия не представляет интересы народа — NDI

02.02.2023 13:45





Согласно новому опросу, проведенному Национальным демократическим институтом (NDI) и CRRC-Georgia, в Грузии увеличилось количество граждан считающих, что ни одна партия страны не представляет интересы народа.



В частности, 61% респондентов говорят, что ни одна партия в Грузии не выражает интересы народа, в то время как в предыдущем опросе 31% респондентов придерживались такого мнения.



Согласно опросу NDI, треть (30%) сторонников «Грузинской мечты» и почти половина (45%) сторонников оппозиции говорят, что ни одна из партий не представляет их интересы.



Согласно исследованию NDI, снизилась доля граждан, считающих, что их интересы представляет хотя бы одна партия, особенно это заметно в общинах меньшинств, крупных городах, возрастной группе 35-54 лет, среди сторонников оппозиции и неопределившихся избирателей.



NDI провела очный опрос взрослого населения Грузии (кроме оккупированных территорий) с 3 по 20 декабря в рамках опроса общественного мнения. Опрос включает из 2519 интервью, погрешность показателя составляет +/- 1,6%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





