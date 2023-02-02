

Отношение в Грузии к войне в Украине, России, Путину и россиянам — опрос NDI

02.02.2023 13:58





Большинство жителей Грузии возглагают на Россию вину за войну в Украине, а еще четверть считает это прямой ответственностью президента Владимира Путина.



Результаты опроса общественного мнения сегодня опубликовал Национально-демократический институт США (NDI).



Заявили, что Россия виновата в войне в Украине 54% участников опроса, 25% считают, что виноват лично Владимир Путин.



Еще 15% заявили, что виноваты США, а 8% — Украина.



Негативно относятся к правительству России 80% респондентов, положительно — 13%. При этом к самим россиянам положительно настроены 56%, 38% — отрицательно.



Опасаются негативного влияния массовой миграции россиян в Грузию 69% респондентов. Еще 17% считают, что это окажет положительное влияние, 6% заявили, что никак не повлияет.



При этом 57% считают лояльный подход властей Грузии к въезду граждан России неприемлемым, 29% — приемлемым, а 13% «не знают».



Одновременно 69% считают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан России. 21% против введения визового режима для россиян.



Опрос проводился методом прямого интервьюирования, с 3 по 20 декабря. Выборка — 2519 респондентов, погрешность +/- 1,6%. Исследование проведено при финансовой поддержке правительства Великобритании, контрактор — CRRC Georgia.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





