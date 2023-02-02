

69% опрошенных граждан Грузии считают, что массовый въезд граждан РФ может оказать негативное влияние — NDI

02.02.2023 14:14





Согласно опросу NDI, большинство населения Грузии считает, что иммиграция российских граждан в Грузию может оказать негативное влияние на страну.



На вопрос, какое влияние на Грузию может иметь въезд российских граждан в страну после вторжения России в Украину, 69% респондентов ответили отрицательное, 17% — положительное, а 6% считают, что на Грузию это никак не повлияет.



Однако, согласно тому же исследованию, по мнению большинства, подход правительства к вопросу въезда граждан России в Грузию является неприемлемым.



В частности, 57% опрошенных считают, что это неприемлемо, 29% ответили, что приемлемо.



Согласно опросу NDI, 69% респондентов также считают, что для граждан России должен действовать визовый режим. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим опросом, который организация проводила в марте 2022 года.



NDI провела очный опрос взрослого населения Грузии (кроме оккупированных территорий) с 3 по 20 декабря в рамках опроса общественного мнения. Опрос включает 2519 интервью, погрешность составляет +/- 1,6%.





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