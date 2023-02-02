

В Тбилиси каждая вторая женщина не чувствует себя в безопасности в местах скопления людей — NDI

02.02.2023 14:22





Согласно другому совместному исследованию «Национально-демократического института» (NDI) и «Кавказского исследовательского ресурсного центра» (CRRC), каждая вторая женщина в Тбилиси чувствует себя небезопасно в местах массового скопления людей.



Согласно тому же опросу, в целом почти 40% жителей Тбилиси говорят, что чувствуют себя небезопасно в местах скопления людей. Однако в разбивке по полу эти данные выглядят так:



Основываясь на ответах опрошенных граждан, исследователи указывают, что каждый второй житель Тбилиси обеспокоен опасностью ограбления на улице и кражи личной/финансовой информации.



Что касается конкретных факторов: 45% опасаются, что их ограбят на улице; 43% опасаются, что будет украдена их личная информация, информация о кредитных картах или финансовая информация; 40% беспокоятся о том, что им могут причинить физический вред, а 22% опасаются сексуальных домогательств/нападений.



NDI провела очный опрос взрослого населения Грузии (кроме оккупированных территорий) с 3 по 20 декабря в рамках опроса общественного мнения. Опрос включает 2519 интервью, погрешность составляет +/- 1,6%.





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