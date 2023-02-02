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NDI – Большинство думает, что правительство Грузии недостаточно делает для вступления Грузии в ЕС
02.02.2023 14:52
Согласно опросу Национального демократического института (NDI), большинство думает, что правительство Грузии недостаточно делает или ничего не делает для вступления Грузии в Евросоюз.
На вопрос, какое из приведенных мнений ближе всего к вашим взглядам?
30% говорят, что правительство Грузии делает все возможное, чтобы Грузия вступила в ЕС.
38% считают, что правительство Грузии делает недостаточно для вступления Грузии в ЕС.
По мнению 18%, правительство Грузии ничего не делает для вступления Грузии в ЕС.
13% ответили: «Не знаю», а 1% отказался ответчать.
Данный отчет опирается на результаты прямого опроса взрослого населения Грузии, который был проведен в стране (за исключением оккупированных территорий) с 3 по 20 декабря. Проведенный в декабре опрос содержит в себе в общей сложности 2,519 полных интервью. Средняя погрешность составляет +/- 1,6%. Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.
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