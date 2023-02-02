

17 НПО призывали суд в срочном порядке принять решение по делу Саакашвили

02.02.2023 15:17





17 неправительственных организаций, действующих в Грузии, в свете ухудшения состояния Михеила Саакашвили, призывают суд как можно скорее принять решение «в соответствии со стандартами прав человека».



По данным НПО, крайнее ухудшение состояния Саакашвили зафиксировано в заключении медкомиссии и специального консилиума врачей созданного под эгидой Народного защитника.



«Как заявил Народный защитник, есть основания для отсрочки приговора и его лечение возможно только в многопрофильной клинике. Это подтвердили свидетели, допрошенные в суде, а именно:



По мнению американского токсиколога Дэвида Смита, Саакашвили неправильно лечат и ему необходима детоксикация с помощью хелатотерапии;



Джеймс Коби перечислил диагнозы Саакашвили и отметил, что если лечение будет затягиваться, он потеряет способность двигаться;



Тамар Абашидзе, невролог клиники «Вивамед», заявила, что неврологическое состояние Саакашвили в последние месяцы значительно ухудшилось», — отмечают подписанты обращения.

По их словам, дальнейшее ухудшение состояния здоровья заключенного экс-президента и наступление возможного летального исхода «приведут к грубейшим нарушениям прав человека, что, в свою очередь, нанесет непоправимый ущерб репутации страны».



«Поэтому мы призываем суд учесть выводы специалистов в этой области и как можно скорее принять решение в соответствии с правозащитными стандартами.



Также мы призываем международное сообщество использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения непоправимого ущерба жизни и здоровью людей и политического краха грузинского государства», — говорится в заявлении.





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