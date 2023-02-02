

Адвокат Михеила Саакашвили требует допросить министра юстиции в суде

02.02.2023 21:28





Адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе требует допросить министра юстиции Грузии Рати Брегадзе в качестве свидетеля в суде.



Как заявил адвокат журналистам у клиники «Вивамед», требование допросить министра юстиции в качестве свидетеля связано со вчерашними заявлениями Рати Брегадзе.



По словам адвоката, вчера министр юстиции сделал странные заявления.



«Мы снимаем всех свидетелей. Будет допрошен только г-н Уртмелидзе и я попрошу допросить министра юстиции. Он сделал странные заявления: мол, адвокаты заставляют. Всему есть предел. Откуда у этого человека такая информация? Он заявляет, что Саакашвили не ест, и не потому, что не может есть, а не ест и все. Если у него есть некая информация, пусть приходит и расскажет, ведь он обычный свидетель.



Согласно действующему законодательству вопросы ответственности в связи с заключенным возлагаются на Минюст и Пенитенциарную службу.



Я, разумеется, не рассчитываю, что суд удовлетворит это, но я должен подать ходатайство», - заявил Хачапуридзе.





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