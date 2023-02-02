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Адвокат Михеила Саакашвили требует допросить министра юстиции в суде


02.02.2023   21:28


Адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе требует допросить министра юстиции Грузии Рати Брегадзе в качестве свидетеля в суде.

Как заявил адвокат журналистам у клиники «Вивамед», требование допросить министра юстиции в качестве свидетеля связано со вчерашними заявлениями Рати Брегадзе.

По словам адвоката, вчера министр юстиции сделал странные заявления.

«Мы снимаем всех свидетелей. Будет допрошен только г-н Уртмелидзе и я попрошу допросить министра юстиции. Он сделал странные заявления: мол, адвокаты заставляют. Всему есть предел. Откуда у этого человека такая информация? Он заявляет, что Саакашвили не ест, и не потому, что не может есть, а не ест и все. Если у него есть некая информация, пусть приходит и расскажет, ведь он обычный свидетель.

Согласно действующему законодательству вопросы ответственности в связи с заключенным возлагаются на Минюст и Пенитенциарную службу.

Я, разумеется, не рассчитываю, что суд удовлетворит это, но я должен подать ходатайство», - заявил Хачапуридзе.


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