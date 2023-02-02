

Россияне бросились переезжать из Турции в Грузию

02.02.2023 22:55





В 2022 году спрос на жилье в Грузии со стороны россиян, находящихся в Турции, вырос в 4,5 раза относительно результата 2021 года. О том, что граждане России фактически бросились переезжать из одной страны в другую, говорится в исследовании компании BD-GROUP, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».



Пик заинтересованности российских клиентов из Турции в грузинской недвижимости пришелся на конец года. В четвертом квартале 2022-го количество соответствующих запросов выросло на 77,1 процента по сравнению с третьим кварталом и на 788,7 процента по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. В рамках помесячной динамики самым активным месяцем оказался октябрь, когда число обращений превысило среднемесячный результат на 160,3 процента.



«Поток клиентов из Турции в Грузию высокий из-за того, что в Турции, во-первых, высокий ценник на объекты под гражданство и ВНЖ, во-вторых, многие регионы закрыты. Еще одной причиной является другое вероисповедание», — отметила основатель BD-GROUP Дарья Бородина. Она добавила, что цены на недвижимость в Грузии более низкие. Кроме того, в этой стране россияне могут заниматься посуточной арендой, в то время как в Турции такой возможности нет.





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