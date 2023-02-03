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Иру Хечанова стала победителем «The Voice» – она представит Грузию на Евровидении
03.02.2023 12:53
<Певица армянского происхождения Иру Хечанова стала победителем музыкального проекта «The Voice». Победитель определялся по количеству зрительских голосов.
Финалистами наряду с Иру были: Георгий Датиашвили, Тако Какалашвили, Тина Датикашвили, Лика Сирадзе, Ликуна Тутисани , Анка Татарашвили, Каха Асламазашвили .
Как было решено ранее, как победитель шоу “The Voice” Иру Хечанова будет представлять Грузию на Евровидении-2023. Пока не известно, с какой песней она предстанет на европейском конкурсе.
Следует отметить, что Иру Хечанова уже представляла Грузию на детском Евровидении и даже побеждала в составе группы "Кэнди" в 2011 году.
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