

Иру Хечанова стала победителем «The Voice» – она представит Грузию на Евровидении

03.02.2023 12:53





<Певица армянского происхождения Иру Хечанова стала победителем музыкального проекта «The Voice». Победитель определялся по количеству зрительских голосов.



Финалистами наряду с Иру были: Георгий Датиашвили, Тако Какалашвили, Тина Датикашвили, Лика Сирадзе, Ликуна Тутисани , Анка Татарашвили, Каха Асламазашвили .



Как было решено ранее, как победитель шоу “The Voice” Иру Хечанова будет представлять Грузию на Евровидении-2023. Пока не известно, с какой песней она предстанет на европейском конкурсе.



Следует отметить, что Иру Хечанова уже представляла Грузию на детском Евровидении и даже побеждала в составе группы "Кэнди" в 2011 году.





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