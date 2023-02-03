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700 спортсменов из 42 стран мира примут участие в чемпионате мира по фристайлу, сноуборду и ФриСки в Бакуриани
03.02.2023 18:34
С 16 февраля Бакуриани станет центром мирового притяжения. Наша страна впервые в истории примет чемпионаты мира по фристайлу, сноуборду и ФриСки.
Незадолго до начала турнира представители Федерации лыжного спорта встретились с представителями СМИ в отеле Radisson и ответили на их вопросы. Представители федерации ознакомили журналистов и приглашенных с процессом подготовки к чемпионату мира.
Бакуриани примет престижный турнир с 16 февраля по 5 марта. В соревнованиях примут участие 700 спортсменов из 42 стран. Чемпионат мира в Бакуриани эксклюзивно будет транслировать Общественный вещатель.
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