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В судебной системе Грузии рекордно низкая конкуренция - «Страж суда»
04.02.2023 14:20
По заявлению руководителя организации «Страж суда» Нази Джанезашвили, в судебной системе Грузии рекордно низкая конкуренция и на 76 вакантных мест судей претендует менее 20 кандидатов. Об этом Нази Джанезашвили заявила на брифинге, который она провела у Тбилисского городского суда вместе с членами организации.
По словам руководителя «Стража суда», загруженность судов и затягивание дел в Грузии уже давно является острой и неразрешимой проблемой, и одна из причин этого – малочисленность судей. Поэтому пополнение суда необходимым количеством квалифицированных и добросовестных новых кадров является одним из решений снижения загруженности судебной системы.
«Вопреки этому, наблюдение за конкурсами, объявленными на вакантные должности судей, показывает, что количество желающих стать судьями в стране уменьшается.
В настоящее время в Грузии насчитывается около 310 действующих судей и 100 вакансий, а по данным текущего конкурса кандидатов в судьи менее 20-ти.
По пояснению «Стража суда», Высший совет юстиции не заинтересован во вхождении в систему новых кадров.
По их же заявлению, решения Совета о назначении судей носят весьма дискреционный характер, что препятствует привлечению в суд кадров извне.
«В условиях низкой заинтересованности в карьере в судебной системе необходимо принять такие меры, которые обеспечат политику открытости судебной системы, чтобы пополнить суды новыми, профессиональными кадрами», — заявляют в организации.
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