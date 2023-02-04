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Пенитенциарная служба приняла решение об отводе всех оставшихся свидетелей по делу Саакашвили
04.02.2023 14:25
Пенитенциарная служба приняла решение об отводе всех оставшихся свидетелей по делу об отсрочке или отмене приговора Михеилу Саакашвили, а значит, судебное рассмотрение завершится быстрее.
Сторона Саакашвили, которая на основании заключения центра «Эмпатия» требует освобождения экс-президента по причине состояния здоровья, уже закончила опрос представленных ею свидетелей. Сегодня начался опрос свидетелей оппонентов защиты Саакашвили — представителей Пенитенциарной службы.
После опроса экспертов Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули, представитель Пенитенциарной службы заявил, что других свидетелей (представителей конвоя и т.д.) опрашивать не будут.
Это означает, что сторонам остается представить свое слово, после чего судья Гиорги Аревадзе отправится для принятия решения. Это произойдет в понедельник, 6 февраля, в 17:00 часов.
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