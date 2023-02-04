

Леван Кобиашвили избран президентом Федерации футбола Грузии на третий срок

04.02.2023 15:13





Единственный кандидат в президенты Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран на третий срок.



Как сообщает «Спортали», на 33-м избирательном съезде Федерации футбола Грузии Кобиашвили поддержали 28 делегатов.



Очередная избирательная конференция состоится в 2027 году.





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