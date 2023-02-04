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Леван Кобиашвили избран президентом Федерации футбола Грузии на третий срок
04.02.2023 15:13
Единственный кандидат в президенты Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран на третий срок.
Как сообщает «Спортали», на 33-м избирательном съезде Федерации футбола Грузии Кобиашвили поддержали 28 делегатов.
Очередная избирательная конференция состоится в 2027 году.
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