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Леван Кобиашвили избран президентом Федерации футбола Грузии на третий срок


04.02.2023   15:13


Единственный кандидат в президенты Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран на третий срок.

Как сообщает «Спортали», на 33-м избирательном съезде Федерации футбола Грузии Кобиашвили поддержали 28 делегатов.

Очередная избирательная конференция состоится в 2027 году.


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