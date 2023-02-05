

Лаша Шавдатуашвили – победитель турнира Большого шлема в Париже

05.02.2023 11:34





В столице Франции накануне стартовал престижный турнир по дзюдо – Парижский турнир Большого шлема.



В первый день соревнований были разыграны медали среди мужчин в весовых категориях 60, 66 и 73 кг, и женщин в категориях — 48, 52, 57 и 63 кг. На татами вышли четыре грузинских дзюдоиста, из которых в финальном блок прошел только Лаша Шавдатуашвили (73 кг).



В финале грузин за одну минуту красивым броском победил бразильца Даниэля Каргнини и завоевал золотую медаль. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы повторил свой прошлогодний результат на парижском турнире Большого шлема.



Остальные трое грузинских дзюдоистов, выступивших в первый день турнира — Темур Нозадзе (60 кг), Баграт Ниниашвили (66 кг) и дебютантка сборной Мариам Цихелашвили (57 кг) завершили соревнования неудачно.



На прошлогоднем турнире Большого шлема грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали.



Сегодня в столице Франции выступят ещё восемь грузинских дзюдоистов.





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