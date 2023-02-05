

Тенгиз Церцвадзе: Частота респираторных инфекций в Грузии стабильна

05.02.2023 12:43





По заявлению директора инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, на сегодняшний день в Грузии подтверждено лишь 2 случая смерти от гриппа.



Как отмечает Церцвадзе в опубликованной в соцсети информации, частота респираторных инфекций в последний период стабильна и соответствует среднестатистическим показателям сезона.



«Наиболее частыми респираторными инфекциями являются: грипп А (в основном, подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, а не коронавирусные инфекции, вызывающие COVID.



Вновь хотел бы с удовлетворением отметить, что респираторные инфекции (в том числе, грипп) очень хорошо контролируются системой здравоохранения в Грузии, о чем свидетельствует тот факт, что в Грузии на сегодняшний день зафиксировано лишь 2 подтвержденных случая смерти от гриппа, в то время как, например, по данным CDC в США в этом сезоне только от гриппа зафиксировано 17 000 смертей, в том числе 97 детей.



Но это не значит, что мы можем предаваться самоуспокоению, мы должны сделать все, чтобы управление COVID и другими респираторными инфекциями происходило в стране по самому высокому стандарту и чтобы ни один больной не остался без полноценного медицинского обслуживания, необходимого для таких случаев», — заявляет Тенгиз Церцвадзе.





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