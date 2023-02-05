

После увольнения бастующих операторов ТВ «Формула» покинули два журналиста

05.02.2023 14:06





Из телекомпании «Формула» были уволены около 25 операторов Информационной службы, которые с 31 января участвовали в забастовке с требованием повышения зарплаты. Об этом стало известно 3 февраля. После этого из-за «клеветнической кампании» со стороны руководства телекомпании «против справедливого протеста» две журналистки Марта Курасбедиани и Кети Хидишели ушли с канала в знак солидарности с операторами.



Что просили операторы?



В письме операторов, уволенных с телеканала «Формула», изданию «Медиачекери», написано, что они предложили руководству компромиссный вариант повышения зарплаты — распределить увеличение зарплаты на несколько месяцев, хотя телекомпания оставила их предложение без ответа.



По заявлению операторов, они получили «унижающее достоинство отношение вместо решения проблем» и «категорический отказ» на требование улучшения условий труда, после чего «в форме протеста избрали забастовку».



Позиция телекомпании «Формула»



Юрист телекомпании «Формула» заявил изданию «Медиачекери», что операторы нарушили необходимые для проведения забастовки правовые нормы, согласно которым «участники забастовки должны предварительно обратиться к государству и работодателю для назначения переговорщика, посредника между сторонами. Право на забастовку возникает по истечении 21 дня с момента назначения посредника».



«В данном случае сначала начался протест, они не исполняли свои служебные обязанности, потом нам письменно сообщили, где было указано только о протесте и и том, что требовали повышения зарплаты».



Руководитель Информационной службы телекомпании «Формула» Нана Инцкирвели сообщила изданию «Нетгазети», что 31 января операторы обратились к генеральному директору телевидения Зуке Гумберидзе с просьбой с требованием повышения заработной платы в среднем до 2500 лари, и после этого отказались идти на съемки.



По ее словам, несколько операторов еще до протеста выразили в разговоре с ней желание увеличения их зарплат, но у нее не было ни информации, ни ожидания, что последует протест. По словам Инцкирвели, «не было зарплатного месяца, когда работникам не платили в полном объеме».



«Желание всегда было, чтобы зарплаты увеличились, но мы работаем в таком режиме, у нас впереди большой судебный процесс, не знаю, чем он закончится. Телевидение на данном этапе не является прибыльным… Не знаю, может руководству виднее, есть ли способ увеличения (зарплат). Что было возможно, 4 оператора, работавшие на мизерной заработной плате, которые работали стажерами, получили 100% прибавку к зарплате. На данном этапе возможностей увеличить (для остальных) не было», — подчеркнула она.



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