

Сборная Грузии по регби одержала курпную победу над Германией

05.02.2023 16:18





Новый сезон чемпионата Европы по регби сборная Грузии открыла матчем против сборной Германии в Тбилиси.



В первом противостоянии года «борджгалоснеби» одержали победу с крупным счетом, 73:12.



Для справки, следующий матч чемпионата сборная Грузии по регби проведет 11 февраля в гостях с командой Нидерландов.





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