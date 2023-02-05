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Сборная Грузии по регби одержала курпную победу над Германией
05.02.2023 16:18
Новый сезон чемпионата Европы по регби сборная Грузии открыла матчем против сборной Германии в Тбилиси.
В первом противостоянии года «борджгалоснеби» одержали победу с крупным счетом, 73:12.
Для справки, следующий матч чемпионата сборная Грузии по регби проведет 11 февраля в гостях с командой Нидерландов.
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