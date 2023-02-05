|
|
|
Тато Григалашвили стал победителем парижского турнира Большого шлема
05.02.2023 23:19
В последний день соревнований парижского турнира Большого шлема дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории 81 кг, завоевал золотую медаль.
Действующий чемпион Европы и мира в финале турнира победил ипоном немца Тимо Кавелиуса.
До финала 23-летний грузин одержал победу над итальянцем Лоренцо Пароди, японцем Кэнъя Кохара и Нугзаром Таталашвили, выступавшим за Объединенные Арабские Эмираты.
Для справки, вчера, 4 февраля победителем турнира Большого шлема в весовой категории 73 кг. стал Лаша Шавдатуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна