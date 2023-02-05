

Тато Григалашвили стал победителем парижского турнира Большого шлема

05.02.2023 23:19





В последний день соревнований парижского турнира Большого шлема дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории 81 кг, завоевал золотую медаль.



Действующий чемпион Европы и мира в финале турнира победил ипоном немца Тимо Кавелиуса.



До финала 23-летний грузин одержал победу над итальянцем Лоренцо Пароди, японцем Кэнъя Кохара и Нугзаром Таталашвили, выступавшим за Объединенные Арабские Эмираты.



Для справки, вчера, 4 февраля победителем турнира Большого шлема в весовой категории 73 кг. стал Лаша Шавдатуашвили.





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