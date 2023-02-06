

Священнослужители больше не будут иметь права откладывать призыв на обязательную военную службу

06.02.2023 11:01





Священнослужители больше не будут иметь права откладывать призыв на обязательную военную службу.



Вышеупомянутый запрет предусмотрен «Кодексом обороны», который был представлен в парламент правительством.



Правительство объясняет, что заявленная причина отсрочки обязательной военной службы несовместима с видением, которое государство разрабатывает для повышения своей обороноспособности.



«При планировании эффективной обороны следует учитывать принцип и подход «тотальной обороны», подразумевающий готовность и способность мобилизовать весь потенциал национальных ресурсов для обеспечения обороны на всей территории страны, включая полную активацию резервной военной системы.



Учитывая геополитическое положение страны и принцип тотальной обороны, вводится новая система резервов. Одним из важных факторов этой системы является комплектование резерва как из лиц с военной подготовкой, так и из лиц, которые будут иметь специальные невоенные навыки, что улучшит процессы управления резервом, особенно в кризисных условиях», — говорится в законопроекте.







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