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Священнослужители больше не будут иметь права откладывать призыв на обязательную военную службу
06.02.2023 11:01
Священнослужители больше не будут иметь права откладывать призыв на обязательную военную службу.
Вышеупомянутый запрет предусмотрен «Кодексом обороны», который был представлен в парламент правительством.
Правительство объясняет, что заявленная причина отсрочки обязательной военной службы несовместима с видением, которое государство разрабатывает для повышения своей обороноспособности.
«При планировании эффективной обороны следует учитывать принцип и подход «тотальной обороны», подразумевающий готовность и способность мобилизовать весь потенциал национальных ресурсов для обеспечения обороны на всей территории страны, включая полную активацию резервной военной системы.
Учитывая геополитическое положение страны и принцип тотальной обороны, вводится новая система резервов. Одним из важных факторов этой системы является комплектование резерва как из лиц с военной подготовкой, так и из лиц, которые будут иметь специальные невоенные навыки, что улучшит процессы управления резервом, особенно в кризисных условиях», — говорится в законопроекте.
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