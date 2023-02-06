

Телекомпания Formula объяснила, почему уволила объявивших забастовку операторов

06.02.2023 12:37





Телекомпания Formula выступила со специальным заявлением в связи с увольнением операторов, объявивших забастовку. По данным руководства канала, 31 января 25 сотрудников потребовали немедленного повышения зарплаты на 500 лари (почти 200 долларов). Получив отказ, они прекратили работу. Теперь, после увольнения, операторы планируют обратиться в суд.



В заявлении Formula отмечается, что в Грузии независимым СМИ приходится работать в условиях давления, преследования и ограничения финансовых доходов. Несмотря на это, телекомпания никогда не нарушала своих обязательств перед сотрудниками. Как утверждает руководство, зарплаты операторов колеблются в пределах 1000-3000 лари (400-1100 долларов), а средняя зарплата составляет 2500 лари (почти 1000 долларов). При этом они работают только 15 дней в месяц.



«Несмотря на разъяснения администрации, что повышение зарплаты на данном этапе невозможно, операторы не захотели продолжать диалог и отказались выполнять свои обязанности со следующего же дня (1 февраля). В эти дни работа телевидения оказалась под угрозой. Съемки провалились, а информационная служба работала с перебоями».



В заявлении говорится, что с 1 по 3 февраля руководство телеканала несколько раз пыталось договориться с забастовщиками. Их попросили вернуться к работе и выполнению своих контрактных обязательств, предложив обсудить критерии будущего повышения зарплаты в индивидуальном порядке. Но операторы, как утверждается, продолжили выдвигать ультиматум и отвергли компромиссные варианты.



«Следует отметить, что установленные законом сроки и порядок объявления забастовки не соблюдались. Администрация телекомпании не получала официального уведомления об объявлении забастовки (остановке работы) в сроки, предусмотренные Трудовым кодексом. В течение трех дней операторы грубо нарушали обязательства, предусмотренные договорами, нанеся существенный ущерб телекомпании, что повлекло за собой предупреждения и последующее расторжение контрактов».



В заявлении также говорится, что для Formula важен и ценен каждый сотрудник. «Мы верим в силу протеста и уже более трех лет по мере возможностей стоим на стороне угнетенных. Мы освещали забастовки и бойкоты, понимаем, как сложная политическая и социальная ситуация в стране влияет на людей и их семьи. Однако мы не можем и не будем сотрудничать с людьми, которые не поняли всего вышеперечисленного», — подчеркивается в тексте.



Отметим, что на фоне забастовки операторов стало известно об увольнении двух журналисток телекомпании. Марта Курасбедиани и Кети Хидишели написали заявления об уходе 1 февраля – в знак солидарности с работниками и «их справедливым протестом». Супруги обеих журналисток – участвовавшие в забастовке операторы. При этом, как отметила в беседе с Радио Свободой одна из них – Марта Курасбедиани, уход с телеканала никак не связан с редакционной политикой Formula.





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