

В Грузии идет сбор средств на скорую помощь для Украины

06.02.2023 12:49





Грузинская инициатива врачей Ambulance from Georgia объявила кампанию по сбору средств для приобретения машин скорой помощи для Украины.



Ресурсы планируется мобилизовать к 24 февраля.



Сбор средств идет через Populus Rei, организацию, имеющую опыт масштабной краудфандинговой кампании для помощи Украине. Речь о проекте «Поділися світлом», когда жители Грузии собрали полмиллиона лари и отправили в Украину около 400 генераторов.



Счета:

TBC — #GE07TB7163836070100002

BOG — #GE80BG0000000539687194



! ️ Обязательно указать цель – donation/შემოწირულობა.





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