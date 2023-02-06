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В Грузии идет сбор средств на скорую помощь для Украины
06.02.2023 12:49
Грузинская инициатива врачей Ambulance from Georgia объявила кампанию по сбору средств для приобретения машин скорой помощи для Украины.
Ресурсы планируется мобилизовать к 24 февраля.
Сбор средств идет через Populus Rei, организацию, имеющую опыт масштабной краудфандинговой кампании для помощи Украине. Речь о проекте «Поділися світлом», когда жители Грузии собрали полмиллиона лари и отправили в Украину около 400 генераторов.
Счета:
TBC — #GE07TB7163836070100002
BOG — #GE80BG0000000539687194
! ️ Обязательно указать цель – donation/შემოწირულობა.
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