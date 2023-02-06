

Гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции

06.02.2023 15:32





В результате землетрясения в Турции погиб гражданин Грузии, сообщает МИД Грузии.



По данным ведомства, дипмиссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего и соответствующими структурами Турции.



«В посольство Грузии в Турецкой Республике поступила информация о гибели гражданина Грузии Н.З. в городе Антакья в результате землетрясения. Дипломатическая миссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего, а также с соответствующими ведомствами Турции», — говорится в сообщении МИД Грузии.



Сильное землетрясение произошло в Турции сегодня, на рассвете. По последним данным, в результате землетрясения в стране погибли 912 человек, 5385 получили ранения.







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