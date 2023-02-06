Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции


06.02.2023   15:32


В результате землетрясения в Турции погиб гражданин Грузии, сообщает МИД Грузии.

По данным ведомства, дипмиссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего и соответствующими структурами Турции.

«В посольство Грузии в Турецкой Республике поступила информация о гибели гражданина Грузии Н.З. в городе Антакья в результате землетрясения. Дипломатическая миссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего, а также с соответствующими ведомствами Турции», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Сильное землетрясение произошло в Турции сегодня, на рассвете. По последним данным, в результате землетрясения в стране погибли 912 человек, 5385 получили ранения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна