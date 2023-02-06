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Грузинские футболисты турецкого «Хатайспор» не пострадали при землетрясении
06.02.2023 19:27
Грузинские футболисты выступающие в составе турецкого футбольного клуба «Хатайспор» — Саба Лобжанидзе и Хатия Чкония не пострадали при землетрясении. Информацию об этом «Netgazeti» предоставила Федерация футбола Грузии.
В пресс-службе Федерации футбола также сообщили, что они находятся на связи с игроками национальной сборной, все они чувствуют себя хорошо.
Саба Лобжанидзе выступает в составе «Хатайспор» с 2021 года, а Хатия Чкония, которая также является нападающей женской сборной Грузии, недавно присоединилась к турецкому клубу.
Оба игрока сборной Грузии работают в городе Антакья провинции Хатай Турции, который находится в эпицентре разрушительного землетрясения, произошедшего ранним утром 6 февраля.
Федерация также находится в контакте с Гиоргием Беридзе, грузинским нападающим «Анкараджуджиу». Спортсмен находится в Анкаре и не пострадал при землетрясении.
По сообщениям турецких СМИ, Кристиан Ацу, ганский форвард «Хатайспора», вероятно, попал под завал. Руководство клуба также не смогло связаться со спортивным директором команды Таннером Савутом.
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