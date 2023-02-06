

Илия II направил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями

06.02.2023 19:39





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с разрушительным землетрясением в Турции.



Илия II выражает сожаление в связи с произошедшей трагедией и выражает соболезнования семьям погибших.



«Ваше Превосходительство, господин президент, 6-го февраля мир потрясло произошедшее разрушительное землетрясение. В результате стихии также погибла гражданка Грузии.



От имени Православной церкви Грузии, и от себя лично, выражаю глубокое сожаление в связи с трагедией. Примите наши искренние соболезнования и искреннее сочувствие семьям погибших.



Желаю стране мира, стойкости, выздоровления пострадавших и своевременного исправления ситуации. Да пребудет с вами и со всеми мир Божий, аминь», — отмечается в письме соболезнований Патриарха.



Сегодня в Турции на рассвете произошло сильное землетрясение. По последним данным, в результате разрушительной стихии в стране погибли 912 человек, 5 385 пострадали. После землетрясения в Турции было зарегистрировано более 100 афтершоков, восемь из которых превышали мощность 7 магнитуды.



По официальной информации, в результате землетрясения в Турции погибла гражданка Грузии.



В связи с землетрясением в Турции задействована горячая линия в посольстве и генеральных консульствах Грузии.





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