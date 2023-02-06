

В посольство Грузии в Турции поступила информация о гибели еще одного гражданина Грузии в результате землетрясения

06.02.2023 23:24





В посольство Грузии в Турции поступила информация о гибели второго гражданина Грузии в результате землетрясения в Турции.



По сообщению посольства, дипломатические представительства Грузии работают в круглосуточном режиме, с целью получения информации о гражданах Грузии в Турции и оказания им помощи.



«В посольство Грузии в Турецкой Республике поступило сообщение о гибели еще одного гражданина Грузии в результате землетрясения. В Антакье погиб еще один гражданин Грузии — О.К., о смерти которого сообщил очевидец. Дипломатические представительства Грузии работают в круглосуточном режиме с целью получения информации о гражданах Грузии в Турции и оказания им помощи. Посольство находится на связи с семьей жертвы, а также с соответствующими структурами Турции», — заявили в посольстве Грузии.



По последним данным, число жертв землетрясения в Турции достигло 1 498 человек, а количество пострадавших — 7 600 человек.







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