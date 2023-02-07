

Адвокат Саакашвили: У Грузии нет системы правосудия, это как бутафория в театре

07.02.2023 14:19





По заявлению защитника прав третьего президента Грузии Шалвы Хачапуридзе, адвокаты обжалуют решение Георгия Аревадзе в Тбилисском апелляционном суде и параллельно обратятся в Страсбургский суд за применением временного мероприятия.



Защитники интересов бывшего президента обратятся в Европейский суд по правам человека в конце этой или в начале следующей недели.



«Когда решение будет передано адвокатам, мы, естественно, обжалуем его в апелляционном суде, только для того, чтобы были пройдены определенные этапы, и дело, наконец, пошло в Страсбургский суд.



Что касается вчерашнего решения, весь мир увидел, что у Грузии нет системы правосудия, а то, что называется домом и системой правосудия, за исключением нескольких судей, это как театральная бутафория, например: жареный поросенок, вот так и лежит на территории Грузии бутафория, которая будто называется судебной системой, в действительности же это жареный поросенок, пластмассовый или картонный.



Это дело рассматривают всего две инстанции, первая завершена, а апелляция может быть завершена за одно заседание, но до тех пор мы в ближайшие дни обратимся в Страсбургский суд (в конце этой недели или в начале следующей) по статье 39, о применении временного мероприятия Страсбургского суда. Статья 39 аналог того, что использовалась в деле Навального, чтобы произошел вывоз Михаила Саакашвили из страны», - заявил Хачапуридзе.



Для справки, Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его. Это решение огласил судья Георгий Аревадзе. Тем самым Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили.





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