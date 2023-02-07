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В 2022 году Грузия предоставила статус беженца 41 человеку


07.02.2023   15:51


В 2022 году Грузия предоставила статус беженца 41 человеку, что на 51% больше, чем в 2021 году.

Согласно статистике, лидерами в области получения статуса беженца в Грузии в этом году являются граждане Афганистана и Ирана. В 2022 году Грузия предоставила статус беженца гражданам следующих стран: Афганистан – 19, Иран – 5, Египет – 4, Россия-2, Сирия – 1, Пакистан – 1, Турция – 1, неустановленное гражданство - 8.

В 2021 году Грузия предоставила статус беженца 21 человеку, из которых треть составляют граждане Ирана.


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