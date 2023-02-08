

Российская рок-группа БИ-2, нарушившая грузинский закон об оккупированных территориях, выступит в Тбилиси

08.02.2023 00:09





Российская рок-группа БИ-2, дававшая концерт в Сухуми, выступит в Тбилиси. Билеты уже запущены в продажу на сайте tkt.ge. Концерт должен пройти во дворце спорта и назначен на 19 марта. Внимание на это обратил известный грузинский блогер Георгий Джахая.



«Все бы ничего, там кто только не дает концерты. Но дело в том, что даже простой поиск в гугле показывает что эти самые люди, что на фото, в составе этой самой группы, 15 июля 2013 года устроили концерт в Сухуми на площади перед Совмином.



На той самой площади, где расстреливали грузинских военнопленных 27 сентября 1993 года. Не то что нельзя допускать концерт этой группы в Тбилиси, они должны быть арестованы за нарушение закона об оккупированных территориях Грузии», — написал Джахая.



Напомним, что согласно закону «Об оккупированных территориях», принятому Грузией после августовской войны 2008 года, иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинские власти территории Абхазии и Южной Осетии лишь через зугдидский (через реку Ингури) и горийский (Эргнети) муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет. Примечательно, что в последние годы в Грузии побывало множество известных подданных РФ, которые неоднократно нарушали этот закон.



Источник: SOVA

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