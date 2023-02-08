

Двух граждан Грузии пока не удается найти в завалах в Турции - посол

08.02.2023 14:39





По словам посла Грузии в Турции Гиоргия Джанджгава, по состоянию на утро сегодняшнего дня продолжается поиск двух граждан Грузии, попавших под завалы.



По словам посла, за прошедшие сутки в районах, пострадавших от землетрясения в Турции, были обнаружены и доставлены в безопасное место 4 гражданина Грузии. Джанджгава отмечает, что посольство находится на связи с более чем 100 гражданами Грузии:



«По данным на прошлую ночь, велся поиск шести граждан, из них мы нашли четырех, они переведены в безопасное место, они здоровы и чувствуют себя хорошо.



К сожалению, пока не нашли двух наших граждан, которые попали под завалы. Работа продолжается. Статистика такова, мы нашли более ста граждан, двое скончались, двое пропали без вести», — заявил посол Грузии в Турции Гиорги Джанджгава.



Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек. Только в Турции, по данным государства, скончались 6234 человека.





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