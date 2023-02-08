

Выступающая за Грузию российская фигуристка может принять участие в фестивале в Москве

08.02.2023 18:21









Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на ЦСКА-Арене. ЦСКА, также известный как Центральный спортивный клуб Армии, учрежден Министерством обороны России. Само мероприятие организовано Министерством спорта РФ.



Фигуристка Анастасия Губанова выступает под грузинским флагом с 2021 года. 29 января на чемпионате Европы она принесла стране золото.



В афише фестиваля упоминается, что на мероприятии зрители увидят лучших фигуристов России и мира. Анастасия Губанова входит в список спортсменок.



Несколько дней назад об участии Губановой в мероприятии писали и Фигуристка Анастасия Губанова, выступавшая за Грузию, может принять участие в фестивале в Москве. Первоначально об этом сообщило «Радио Свобода».Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на ЦСКА-Арене. ЦСКА, также известный как Центральный спортивный клуб Армии, учрежден Министерством обороны России. Само мероприятие организовано Министерством спорта РФ.Фигуристка Анастасия Губанова выступает под грузинским флагом с 2021 года. 29 января на чемпионате Европы она принесла стране золото.В афише фестиваля упоминается, что на мероприятии зрители увидят лучших фигуристов России и мира. Анастасия Губанова входит в список спортсменок.Несколько дней назад об участии Губановой в мероприятии писали и российские СМИ



Источник: SOVA

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