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Выступающая за Грузию российская фигуристка может принять участие в фестивале в Москве
08.02.2023 18:21
Фигуристка Анастасия Губанова, выступавшая за Грузию, может принять участие в фестивале в Москве. Первоначально об этом сообщило «Радио Свобода».
Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на ЦСКА-Арене. ЦСКА, также известный как Центральный спортивный клуб Армии, учрежден Министерством обороны России. Само мероприятие организовано Министерством спорта РФ.
Фигуристка Анастасия Губанова выступает под грузинским флагом с 2021 года. 29 января на чемпионате Европы она принесла стране золото.
В афише фестиваля упоминается, что на мероприятии зрители увидят лучших фигуристов России и мира. Анастасия Губанова входит в список спортсменок.
Несколько дней назад об участии Губановой в мероприятии писали и российские СМИ.
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