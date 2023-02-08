

Федерация фигурного катания Грузии: Анастасия Губанова не едет на фестиваль в Москве

08.02.2023 20:05





В Федерации фигурного катания Грузии опровергли информацию о том, что спортсменка Анастасия Губанова намерена принять участие в фестивале в Москве.



В опубликованном заявлении отмечено, что «похоже, конкретный сайт пытается распространить ложную информацию, чтобы вызвать у общественности сомнения и недовольство».



«Анастасия Губанова, как и другие члены национальной сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в любых мероприятиях только по согласованию с руководством фигурного катания Грузии. Федерация фигурного катания Грузии не принимала решения об участии Анастасии Губановой в упомянутом мероприятии, следовательно с полной ответственностью заявляем, что спортсмен нашей команды не примет участие в мероприятии, запланированном в Москве», — сказано в заявлении.





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