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Грузинская певица Нуца Бузаладзе примет участие в проекте American Idol
09.02.2023 10:20
Грузинская певица Нуца Бузаладзе примет участие в проекте American Idol. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.
«Пришло время вам узнать о тайне, которую я так долго хранила. Я прошла кастинг в проект American idol, где членами жюри являются Кэти Перри, Лайонел Ричи и Люк Брайан. Смотрите нас на ABC c 19 февраля», — написала певица.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», где она одержала победу в 2014-м. Кроме того, Бузаладзе принимала участие в ряде грузинских шоу-проектах, таких, как «Танцы со звездами» и «Один в один». Участвовала в российском конкурсе «Ну-ка, все вместе!», выходящем на «Россия 24» и в турецком «Голосе».
SOVA
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