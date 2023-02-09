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Батумский стадион в знак солидарности осветили цветами турецкого флага
09.02.2023 12:45
В знак солидарности с трагедией в Турции Adjarabet Arena в Батуми была освещена цветами турецкого флага.
В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше и других районах при сотрудничестве правительства Аджарии, Батумской мэрии и Генерального консульства в Батуми открыт пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: Батумский футбольный стадион — Adjarabet Arena, улица Гудиашвили N8.
По последним данным, в Турции в результате землетрясения погиб 12 391 человек. Кроме того, официально подтверждена гибель трех граждан Грузии.
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