

Концерт российско-белорусской группы «Би-2» отменили в Тбилиси после скандала в соцсетях

09.02.2023 13:58





Концерт российско-белорусской группы «БИ-2», планировавшийся в Тбилиси на 19 марта, по предварительным данным, отменен — портал продажи билетов tkt.ge рассылает sms о возврате денег за билеты.



Это произошло после того, как пользователи соцсетей после появления афиши обратили внимание на нарушение музыкантами закона Грузии «Об оккупированных территориях».



«Даже простой поиск в гугле показывает что эти самые люди, что на фото, в составе этой самой группы, 15 июля 2013 года устроили концерт в Сухуми на площади перед Совмином.



На той самой площади, где расстреливали грузинских военнопленных 27 сентября 1993 года.



Не то что нельзя допускать концерт этой группы в Тбилиси, они должны быть арестованы за нарушение закона об оккупированных территориях Грузии», — написал известный грузинский блогер Giorgi Cyxymu Jakhaia.



Объявление о концерте все еще находится на сайте tkt.ge, но кнопка продажи билетов, которые стоили от 60 лари, исчезла.





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