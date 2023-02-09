

Отец обвиняемого в нападении на филиал «Банка Грузии» Бадри Эсебуа заявляет, что его сын невиновен

09.02.2023 15:21





Отец Бадри Эсебуа, обвиняемого в нападении на филиал «Банка Грузии», считает, что его сын невиновен. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.



Сам Бадри Эсебуа себя виновным не признает. По словам его адвоката Иосеба Джанашия, после того, как его имя и фамилия озвучены в деле о нападении на банк, Эсебуа «почувствовал», что «он может быть объектом преследования», и поэтому скрылся.



«Он сказал мне, что у него было желание выйти и фактически сдаться и, следовательно, вести борьбу по делу, однако, когда у него появилось чувство [что он станет «объектом преследования»], он воздержался от этого», — объясняет Иосеб Джанашия.



Согласно его заявлению, он не станет задавать Эсебуа вопросов о сумме, поскольку обвиняемый не признает обвинение.



Бадри Эссебуа был задержан вчера, 8 февраля, в доме родственника, который, по данным телеканала «Мтавари Архи», находится в 2 километрах от дома родителей Эссебуа. По данным МВД, с места задержания изъяты огнестрельное оружие и патроны. На данном этапе МВД не разглашает дополнительную информацию.



Расследование ведется по статьям 150, 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии, в них речь идет о принуждении, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также террористических актах и захвате граждан в заложники в террористических целях.





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