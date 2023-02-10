

В Грузии скончался журналист Олег Панфилов

10.02.2023 14:56





На 66-м году жизни скончался журналист, публицист и писатель Олег Панфилов. Об этом сообщила его супруга Оксана Маслак.



Панфилов родился в Таджикистане. В России был руководителем московского бюро Комитета защиты журналистов, директором Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России.



В сентябре 2008 года получил грузинское гражданство. С 2009 года жил в Грузии, был профессором Государственного университета Илии. До 2012 года работал на Первом Кавказском канале, созданном по инициативе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Кавалер Ордена Чести (Грузия).



Панфилов в 1994—2010 гг. сотрудничал с радио «Свобода», в 2014—2019 гг. был обозревателем проекта «Крым. Реалии» украинской службы Радио Свобода.



В текущем году в Украине издали его книгу – «Украина и Грузия – почему вместе?». В Грузии и Украине он также публиковал «Антисоветские истории» и книги о войне 2008 года – «Неизвестная война. Что произошло в Грузии в августе 2008 года».





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