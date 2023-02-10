

Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции

10.02.2023 16:22





Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения, произошедшего в Турции. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



По сообщению агентства, тело погибшего доставлено в прозектуру.



«В результате сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, в г. Искендерун найден еще один погибший гражданин Грузии - М.Ш. По информации посольства Грузии в Турции, тело доставлено в прозектуру», - отмечается в информации.



В результате землетрясения в Турции погибли четверо граждан Грузии.





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