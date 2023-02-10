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У Бадри Эсебуа нашли «абхазский паспорт» на имя Беслана Анчибадзе


10.02.2023   17:38


Телеканал «Mtavari Arkhi» сообщает, что заполучил протокол задержания Бадри Эсебуа, обвиняемого в грабеже «Банка Грузии» в октябре 2022 года.

Согласно протоколу, при задержании у обвиняемого был обнаружен т.н. «абхазский паспорт» на имя Беслана Анчабадзе, 295 тысяч российских рублей, 3000 лари, пистолет «Макарова», несколько десятков патронов, карта транспортного проезда и бумажник бренда «Prada».

Также, полицейские обнаружили солнечные очки, военную форму, зарядное устройство для телефона, «Powerbank», наручные часы фирмы «Viforce».

Эсебуа был задержан 8 февраля, в доме родственника. По сведениям того же «Mtavari Arkhi», задержание произошло в двух километрах от дома родителей Эсебуа.

Эсебуа утверждает, что он невиновен и в день грабежа вовсе не находился в банке.


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