

Опубликован отчет ЮНЕСКО о состоянии комплекса Гелати

10.02.2023 22:16





Министерство культуры опубликовало отчет ЮНЕСКО о Монастырском комплексе Гелати, в котором указано, что памятник культурного наследия нуждается во внутренних и внешних консервационных работах.



По данным ЮНЕСКО, неотложные потребности связаны с устранением дефектов, связанных с крышами, установленными в период с 2015 по 2018 год, которые привели к проникновению влаги и повреждению исторических фресок внутри главного храма.



По мнению ЮНЕСКО, экстренные вмешательства должны осуществляться параллельно с разработкой целостной [с учетом всех элементов] программы консервации, которая включает в себя обновление существующего генерального плана консервации.



ЮНЕСКО заявляет, что желателен более тесный диалог между различными заинтересованными сторонами, участвующими в консервации памятника, и рекомендует привлекать к этому процессу, наряду с иностранными экспертами, больше грузинских реставраторов.



В то же время ЮНЕСКО отмечает, что тщательной оценке работ по консервации фресок главного храма, препятствует явное отсутствие документации по их состоянию.



Вместе с тем по данным ЮНЕСКО, могут быть высказаны опасения в связи с использованием некоторых материалов для настенных росписей в верхней части западного крыла.



ЮНЕСКО рекомендует на постоянной основе вести тщательную и подробную документацию (как для наблюдения за состоянием настенных росписей, так и для записи всех проведенных работ).



По их словам, эта информация всегда должна быть в доступе для использования в экстренных консервационных работах и для постоянного наблюдения за фресками.



Кроме того, ЮНЕСКО рекомендовала немедленно принять меры для предотвращения попадания в здание воды.



ЮНЕСКО также рекомендует установить безопасные строительные леса во всех частях храма.



Что касается кровли собора, то в отчете ЮНЕСКО указано, что целесообразно рассмотреть использование меди в окончательном проекте новой кровли, как это было сделано при входе в академический корпус Гелатского монастыря.



Кроме того, ЮНЕСКО отмечает, что при выборе новой постоянной кровли необходимо учитывать суровый зимний климат и условия окружающей среды.



Как заявила министр культуры Тея Цулукиани, это совместное заключение, составленно на основе проверки, проведенной Центром всемирного культурного наследия, ICOMOS и ICCROM в Гелати.



Инспекционная группа прибыла в Грузию по приглашению, направленному Министерством в июле 2022 года, группа экспертов прибыла в конце ноября 2022 года (28 ноября – 2 декабря).



По словам министра культуры Теи Цулукиани, заключение не является окончательным.



Как заявляет Цулукиани, рекомендации, содержащиеся в отчете ЮНЕСКО, будут единственным руководством и базовым документом для Министерства, согласно которому будет продолжено устранение проблем, созданных в Монастырском комплексе Гелати в 2008-2020 годах.



Национальный исследовательский центр истории искусства и охраны памятников Грузии имени Георгия Чубинашвили также прокомментировал отчёт ЮНЕСКО.



Центр Чубинашвили заявляет, что к англоязычному отчету приложен текст официального заявления Минкульта Грузии, в котором отчет в корне неверно истолкован.



В Центре Чубинашвили говорят, что более подробный обзор доклада будет обнародован в ближайшее время.





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