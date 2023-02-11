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Сборная Грузии обыграла Нидерланды во втором туре чемпионата Европы по регби
11.02.2023 20:32
Сборная Грузии по регби провела матч второго тура чемпионата Европы по регби в гостях в Амстердаме против Нидерландов и разгромила соперника со счетом 40:8.
После двух туров у сборной Грузии две победы. Напомним, что в первом туре «Борджгалоснеби» обыграли в Тбилиси сборную Германии со счетом 75:12.
Следующий матч сборная Грузии проведет в гостях против сборной Испании 18 февраля, матч начнется в 22:00 по тбилисскому времени.
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