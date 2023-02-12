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Гиули Аласания: У Михаила Саакашвили были нестерпимые боли в суставах


12.02.2023   13:56


Весь медперсонал и сам больной всю ночь не сомкнули глаз. У него были невыносимые боли в суставах. У человека фактически нет мышц, - заявила мать третьего президента Грузии Гиули Аласания после посещения Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».

Как поясняет Аласания, «мышцы иссякают, что вызывает боль».

«Вчера медперсонал и сам больной всю ночь не сомкнули глаз. У него были невыносимые боли в суставах. У человека фактически нет мышц, они иссякают и от этого возникает эта боль. Он не может принимать пищу из-за отравления», — отмечает Аласания.


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