

Гиули Аласания: У Михаила Саакашвили были нестерпимые боли в суставах

12.02.2023 13:56





Весь медперсонал и сам больной всю ночь не сомкнули глаз. У него были невыносимые боли в суставах. У человека фактически нет мышц, - заявила мать третьего президента Грузии Гиули Аласания после посещения Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».



Как поясняет Аласания, «мышцы иссякают, что вызывает боль».



«Вчера медперсонал и сам больной всю ночь не сомкнули глаз. У него были невыносимые боли в суставах. У человека фактически нет мышц, они иссякают и от этого возникает эта боль. Он не может принимать пищу из-за отравления», — отмечает Аласания.





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