

Начинают бастовать рабочие завода по розливу минеральной воды «Саирме»

13.02.2023 11:34





Рабочие завода Sairme Mineral Waters объявляют полномасштабную забастовку, сообщил глава Профсоюза Георгий Диасамидзе.



Требования — повышение зарплат на 30%, ежегодная индексация, обеспечение безопасных условий труда и оформление коллективного договора с персоналом. .



Также рабочие обвиняют руководство компании в намерении довести предприятие до банкротства, из-за чего завод часто простаивает.



«Целью преднамеренного разорения фабрики может быть то, чтобы ее по сговору могли выкупить дешевле», — заявил Диасамидзе.



Он утверждал, что на заводе нет отопления и царит антисанитария, неисправна электропроводка и остановлен грузовой лифт. При этом проверка Инспекции труда в конце прошлого года не выявила никаких нарушений.



По его словам, между рабочими и руководством компании с середины сентября велись переговоры, был назначен посредник от министерства, но договориться не удалось, после чего началось запугивание сотрудников.



Руководство компании пока не сделало публичного ответного заявления.



Источники воды «Саирме» расположены на территории Багдадского муниципалитета юго-западной Грузии на высоте порядка 950 м, в ущелье возле одноименного курорта.



По преданию, воды Саирме обнаружили братья-охотники, следовавшие за раненым оленем. Теплая вода из источника текла по камням, красным от ржавчины, берега были белые от соли, в вокруг на полянах в разгар зимы росла зеленая трава. Олени приходили на это место лизать соль. Именно из-за обилия оленей место назвали Саирме, или «оленья местность» (груз. «ირემი», олень).



Заводским способом воду впервые разлили в 1945 году. С 1998 года, после приватизации, началась модернизация завода. С 2013 года вода идет на экспорт.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





